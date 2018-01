Caiado convida Alcides para sair como vice em sua chapa

Depois de namorar o MDB para um possível apoio na chapa do DEM, onde o senador Ronaldo Caiado sairá candidato ao governo de Goiás, desta vez, o senador convidou o Professor Alcides Ribeiro para sair como vice.

Alcides Rodrigues é formado em economia e administração de empresas, ostenta 16 pós-graduações e mestrado em administração pública no currículo. Na carreira política, foi vereador por dois mandatos em Aparecida de Goiânia e disputou duas vezes a Prefeitura de Aparecida de Goiânia (1996 e 2016).

O professor e empresário do setor da educação e reside em Aparecida de Goiânia, local onde foi o palco da reunião entre ambos.

Em termos de votos, Ronaldo Caiado (DEM) precisa ainda de formatar sua base, tanto em Goiânia, com o apoio de Iris Resende — quanto nas cidades do interior, como Aparecida.

Em Jaraguá, o senador Caiado já tem sua base articulada por meio do vereador e médico Breno Leite (DEM), que já criou até grupo nas redes sociais como forma de aproximação dos eleitores e simpatizantes do senador.

Caiado vem percorrendo todos os municípios de Goiás na divulgação de sua pré-candidatura ao governo de Goiás.

Segundo nota do Jornal Opção, o Professor Alcides é pré-candidato a deputado e mantém forte ligação com o governador de Goiás, Marconi Perillo. Os democratas adotaram a seguinte tese: apostam que é preciso “cercar” as grandes cidades, como Goiânia (onde Ronaldo Caiado espera obter o apoio de Iris Rezende), com quase 1 milhão de eleitores, e Aparecida de Goiânia, com quase 300 mil eleitores.