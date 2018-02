Breno Leite vai liderar Frente de Oposição na cidade de Ceres

O vereador e presidente do DEM, Breno Leite Santos, anuncia que irá liderar uma comitiva expressiva para Frente de Oposição de apoio a Ronaldo Caiado, que acontecerá em Ceres.

Após o anúncio de que o ex-vereador Hélcio Xuda (MDB) estará fazendo parte do DEM, deixando o partido pelo qual sempre atuou em sua vida pública, desta vez, uma frente de oposição que acontecerá em Ceres, no dia 24/02, outras 15 pessoas integrantes do MDB vão se filiar ao partido.

Em resposta sobre as declarações do Presidente do MDB em Jaraguá sobre a mudança de partido de Hélcio Xuda, Breno Leite respondeu dizendo que Hélcio Xuda recebeu um convite especial do pré-candidato Ronaldo Caiado para compor a legenda dos Democratas.

Segundo Breno, ele vem fazendo um trabalho muito sério no sentido de somar forças para que Caiado seja o próximo governador de Goiás, como aponta as pesquisas e reportagens dos principais jornais do Estado.

Breno Leite disse ainda que a chegada de Hélcio Xuda para os Democratas só soma, alegando que o ex-vereador tem muita expressão política em Jaraguá pelos relevantes serviços prestados à sociedade, assim como prestou no PMDB, Diretório de Jaraguá.

Hélcio Xuda só engrandece as fileiras do grupo que quer o melhor para Goiás e para Jaraguá, disse.

Sobre a declaração do Presidente do MDB em Jaraguá, Zé Botafogo, que havia dito que Hélcio Xuda só estaria buscando espaço no DEM, e que o mesmo tinha pretensão de assumir futuramente a liderança do DEM em Jaraguá, ocupando inclusive o lugar do vereador Breno, o vereador disse que Hélcio pode sim, assumir qualquer cargo dentro da legenda.

Há uma hierarquia em qualquer grupo, más ele, Hélcio, tem condições para crescer ainda mais na legenda.

Breno Leite pontuou que o MDB de Jaraguá há tempos estava perdendo apoio, inclusive dentro do próprio grupo, sofrendo interferência do partido no Estado, que praticamente empurrava qualquer candidato para ter apoio no município, ou seja, os filiados e mesmo os vereadores da legenda não tinha voz no partido.