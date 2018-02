Breno convocará secretário para explicar gastos públicos

O vereador e médico Breno Leite (DEM) deve convocar o Secretário de Finanças do município, Silvano Martins, para dar explicação sobre orçamento, arrecadação e gastos públicos.

Há graves problemas nas unidades de saúde básica (PSF) relacionados com falta de médicos e medicamentos prioritários, com reclamações constantes da população. Segundo Breno Leite, em alguns postos de saúde falta até aparelho de aferir pressão arterial.

Um deles seria o PSF que atende a comunidade dos setores Jardim Atlântico, Jardim das Vivendas e Santa Fé. A prefeitura alega que não tem recursos para atender todas as demandas, questão que o secretário Silvano Martins deve explicar.

Outro questionamento do vereador Breno Leite se refere à educação municipal, onde os professores que foram aprovados em concurso público há quase dois anos ainda não foram todos convocados, restando cerca de 30 profissionais que aguardam convocação.

Há ainda reclamação sobre as gratificações dos professores, já que as progressões estão paradas, sem que os profissionais recebam seus direitos adquiridos por meio de cursos de capacitação, treinamentos e/ou especializações.

Segundo Breno Leite, a Secretaria Municipal de Educação informou que havia enviado um pedido de informação do secretário de finança Silvano Martins requerendo um parecer sobre a possibilidade de pagar as progressões, no entanto, o representante da pasta diz que o município tem limitação financeira.