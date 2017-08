Bióloga e grávida é morta com o filho no colo, em Goiás

Uma mulher grávida foi assassinada em uma tentativa de assalto no interior de Goiás na última segunda-feira (31). O carro com a jovem foi abordado na estrada por dois bandidos de moto.

A família seguia na GO-06 em direção a Goiânia. A cerca de 15 km de Iporá, a 230 km da capital, de onde eles haviam saído, o carro foi abordado por uma moto com dois homens. Vanessa Camargo, de 28 anos e grávida de três meses, estava no banco do passageiro, com seu marido ao volante e o filho de dois anos no banco de trás.

De acordo com depoimento do marido à polícia, ele parou o carro quando viu que um deles estava armado. O homem assumiu a direção e começou uma discussão com Vanessa, que queria descer do veículo.

Irritado, o homem deu um tiro na cabeça da jovem. Ele desceu do carro, subiu na garupa da moto e fugiu com o comparsa por uma estrada de terra. O marido de Vanessa saiu com o filho à procura de sinal do celular para pedir socorro, mas ela não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil de Iporá, a investigação está em andamento, mas ainda não foi feita nenhuma prisão.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentam a morte da bióloga. “Conhecer e conviver com Vanessa Camargo foi um privilegio! Guerreira, determinada, audaciosa, inteligente! Deixa-nos seu exemplo de uma grande mulher!”, publicou uma amiga.

