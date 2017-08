Bandidos rendem guarda e ateiam fogo no Fórum de Itapaci

Na madrugada desta terça-feira, (9/8), por volta de 3h, a guarnição do Corpo de Bombeiros, atendeu uma ocorrência de incêndio no Fórum de Itapaci.

De acordo com relatos da guarnição, policiais militares foram trancados dentro do Pelotão. Os bandidos, segundo informação da própria polícia aos bombeiros, os agressores passaram uma corrente possivelmente no portão do batalhão impedindo que os policiais saíssem.

Em seguida eles foram para o fórum da cidade, rendeu o guarda amarrando suas mãos e atearam fogo em duas salas onde haviam computadores, documentos e em seguida evadiram do local. O vigia conseguiu sair.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o vigia relatou que os bandidos só queriam colocar fogo no interior do fórum.

Quando a guarnição chegou no local, um caminhão pipa já havia passado e controlado as chamas.

Duas salas foram queimadas juntamente com documentos e computadores, os bombeiros não souberam informar qual seria o objetivo deste incêndio criminoso.

Ninguém soube informar aos bombeiros quantos agressores eram e nem que carro eles utilizaram para cometer o crime.