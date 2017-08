Bairro Santa Fé se perde em meio à poeira, lixo e abandono

O Bairro Santa Fé, juntamente com o Jardim Primavera são bairros que perdem a identidade social pelo abandono do poder público municipal, que se arrasta por várias administrações.

Além da poeira, os moradores enfrentam ainda outros problemas, tão graves quanto à falta de rede de esgoto e asfalto.

O setor tem partes poluída por depósito de lixos a céu aberto, incluindo material de reciclagem coletado por alguns moradores do local, sendo esta uma fonte que abastece a mesa de alguns pais de família.

Há também família de baixa renda praticamente em estado de abandono por parte da Assistência Social do município, além da falta de sanitarismo básico que compromete a saúde dos moradores.

Sucatas de carros são abandonados no meio de uma das avenidas do setor, facilitando a proliferação de transmissores de doenças, como a dengue e o tétano.

A prefeitura já tem em seu cronograma as obras de asfaltamento dos bairros Santa Fé e Setor Primavera III, regiões carentes de infraestrutura básica.

Os recursos já estão alocados, oriundos do programa Goiás na Frente, aguardando apenas a liberação do mesmo para o município, segundo promessa do prefeito Zilomar Oliveira (PSDB).