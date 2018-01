Ano eleitoral pode dividir o grupo do PSDB de Nédio Leite

O ano eleitoral tão comentado chegou e o que se pergunta até o momento é quem serão os candidatos que vão representar Jaraguá na busca por uma vaga na Câmara dos Deputados, no Governo de Goiás e na Assembleia Legislativa.

Dentro do PSDB de Nédio Leite, o nome do empresário José Francisco (Zecão) já figura nos bastidores como um pré-candidato, ou seja, o empresário poderá concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa disputando com o próprio Nédio os votos do grupo.

Para alguns, Zecão estaria blefando, levantando a hipótese de que ele não sairia candidato justamente para não causar uma ruptura dentro do PSDB do prefeito Zilomar de Oliveira.

Dos 22 mil votos válidos na comarca, pelo menos 8 mil deles são votos livres, ou seja, acaba indo para candidatos que não são de Jaraguá, e que são apoiados por lideranças políticas do município.

De olho nesses eleitores, os nomes que até agora são cogitados como pré-candidatos devem articular um trabalho de base para buscar uma eleição, como é o caso de Lineu Olímpio de Souza (PTB), que deve sair candidato a deputado estadual, bem como o empresário José Francisco, caso realmente saia candidato.

Nesse emaranhado de nomes está também o do empresário Wagner Camargo (PEN), fiel defensor da ideologia de Jair Bolsonaro.

Enquanto isso, o deputado Nédio Leite, já com sua base definida em Jaraguá, tem também seus colégios eleitorais em outros municípios, e necessariamente não teria dificuldade para se reeleger, mesmo com uma possível ruptura dentro do grupo.

Há ainda especulação de que Lineu Olímpio poderia ter apoio do prefeito de Goianésia, Renato de Castro (PMDB), porém, os rumores no município vizinho soam de forma negativa para essa possibilidade, ou seja, Renato de Castro não conseguiria aglutinar votos para Lineu na terra dos Jalles S/A.