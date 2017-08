Ambulâncias do Samu passam a ser monitoradas em tempo real

Os veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) começaram a ser monitorados via satélite, em tempo real, na Capital, nesta quinta-feira (10). O projeto implantado pela Prefeitura de Goiânia já monitora 41 unidades móveis de saúde pelo sistema de georreferenciamento.

O novo serviço possibilitará que a direção do Samu e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acompanhem o trajeto das ambulâncias e o tempo de permanência em cada local. Entre os 41 veículos monitorados, 18 são para o transporte básico (comum), 18 para o transporte sanitário e cinco para o transporte avançado (com UTI móvel).

De acordo com o diretor geral do Samu, André Braga, o sistema de rastreamento garantirá mais eficiência durante o trabalho dos profissionais médicos. “O objetivo do georreferenciamento é garantir mais agilidade no serviço prestado à população, assegurando mais qualidade de atendimento da rede de urgência e emergência e também mais segurança para os profissionais que atuam na área”, explica.

O serviço é totalmente online e permite que os gestores do Samu tenham acesso às coordenadas e visualize diversos dados das unidades móveis. “A partir de agora teremos acessop às rotas das ambulâncias, tipos de atendimentos e tempo-resposta. Essas informações vão auxiliar na tomada de decisões durante os atendimentos de emergência”, pontua.

Além do monitoramento via satélite, em até 90 dias os veículos do Samu estarão equipados com câmeras de vigilância. “A partir da implantação dessas novas medidas, queremos tornar mais transparente o trabalho da instituição”, finaliza André Braga.

