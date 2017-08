Alunos do Colégio Militar treinam para o desfile de 7 de setembro

O desfile de 7 de setembro geralmente é realizado com integrantes de várias instituições privadas de governos, onde as apresentações cívicas marcam a Independência do Brasil.

Em Jaraguá, as escolas públicas e particulares ainda estão planejando se haverá apresentações dos alunos na principal avenida da cidade.

A Rede Municipal de Educação deve levar pelo menos duas escolas para a avenida Cel. Tubertino Rios, sendo a Escola Pequeno Príncipe e a Adventista, embora as reuniões ainda aconteçam, onde outras escolas podem aderir ao movimento.

A produção do Jaraguá Notícia não conseguiu contato com a representante da Secretaria da Educação para falar sobre o cronograma.

O Colégio Militar Silvio de Castro já treinam um grupo de alunos para o desfile, que deve levar para a avenida mais de 100 alunos.

Os treinos de apresentação, incluindo marchas militares, acontecem no pátio da Feira Coberta de Jaraguá.

Segundo o SGT. Wilks Faria, o treinamento é rígido, sem, portanto sacrificar os alunos que demonstram total interesse em participar da manifestação patriótica, incluindo o apoio dos pais.

Impasse do feriado

Um dos problemas enfrentados pelas instituições que promovem ou participam do desfile é o feriado prolongado, onde parte da população viaja para outros lugares no sentido de curtir os dias de folga.

Ainda assim, o desfile de 7 de setembro deve atrair milhares de pessoas para presenciar a manifestação.