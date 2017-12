Adiada votação que pode cassar mandato do prefeito de Goianésia

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) adiou nesta segunda-feira (18/12) a votação da possível cassação do mandato cassado do prefeito de Goianésia, Renato de Castro (PMDB) e seu vice, o empresário Carlos Gomes.

O julgamento parte do entendimento de que houve caixa dois na campanha do peemedebista, porque seu vice repassou dinheiro não declarado na prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a conta do pai de Renato, Manoel “Fião” de Castro (PMDB).