Acidente na GO-070 deixa uma pessoa morta e outra ferida

Um acidente ocorrido na BR-070, sentido Pirenópolis, neste domingo (27), envolvendo um Ford Fiesta preto — deixou uma pessoa morta e uma mulher ferida.

A unidade de suporte avançado do SAMU de Jaraguá chegou ao local e fez o atendimento do motorista e da mulher, identificado como Luiz Antônio de Sousa, de 51 anos.

Com os procedimentos dos socorristas do Samu, o paciente foi entubado no local e transportado para o hospital de Jaraguá, onde chegou com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O Corpo de Bombeiros de Pirenópolis resgatou a mulher que se encontrava no mesmo carro em estado razoável de saúde, consciente e conversando, com escoriações leves, sendo levada pelo Corpo de Bombeiros para Pirenópolis.

Com informações de Adriano Fernandes