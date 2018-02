Acidente entre ônibus e caminhão na GO-080 deixa 9 feridos

Um acidente envolvendo um caminhão que transporta um trator e um ônibus da empresa Rápido Marajó deixou pelo menos 9 pessoas feridas nesta terça-feira (6), na GO-080, entre Jaraguá e Petrolina.

O caminhão, placa KCX 7432, de Santa Bárbara de Goiás se chocou contra o ônibus na GO-080, próximo da cidade de Petrolina. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A maioria das vítimas do ônibus viajava de Tocantins para Goiânia, sendo que a maior parte dos passageiros eram de Porangatu, em Goiás.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jaraguá e do Samu prestaram atendimento no local já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (6).

Vítimas atendidas em Jaraguá

Sete das nove vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Sandino de Amorim, em Jaraguá, e outras duas foram conduzidas para Goiânia, em estado mais grave. Os nomes das vítimas não foram divulgados.



Informações de Lenival Santos